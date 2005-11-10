Il titolo era questo già prima della gara con l’Olympiacos, e forse sarebbe rimasto lo stesso anche se il Milan al Pireo avesse perso. Che poi i rossoneri abbiano vinto, con una rimonta figlia dell’orgoglio ma prima ancora della loro qualità, va solo a corroborare una tesi. Zitto zitto, in realtà, Ruben Amorim non ci sta quasi mai. Dice tante cose, alcune delle quali all’apparenza con il principale scopo di stupire l’interlocutore. Il punto non è la sua silenziosità nelle conferenze stampa, quanto il fatto che, finora, al Milan non ci credesse davvero nessuno. Troppo americano Gerry Cardinale, troppo sui generis la - non - struttura dirigenziale immaginata in estate, troppo smargiasso quel suo allenatore, troppo cocenti le delusioni degli ultimi anni.

E invece, Amorim sta cucinando un Milan che si può togliere belle soddisfazioni. Forse persino da scudetto, considerando che la distanza dalla vetta non è così ampia: cinque punti da una Lazio che chissà se davvero riuscirà a tenere questo ritmo da centometrista lungo tutta quella maratona che è un campionato di Serie A. Il Milan, piano piano, si sta ricompattando. Pecca ancora di solidità, ma in fin dei conti non ce l’hanno in molti in Italia, e nel frattempo sta trovando continuità. Inoltre, ha numeri, ha dribbling e gol in cantiere, pure quelli di Goncalo Ramos, che non è l’ultimo passante visto per caso in Via Aldo Rossi. Che Pulisic fosse il vero irrinunciabile tra lui e Leao era idea di molti: se ci si aggiungono schegge impazzite come Moreira - che giocatore - e Hutchinson, senza dimenticare Alphadjo Cisse, che per ora è l’unico milanista in doppia cifra, ecco che il povero Diavolo ha ritrovato una potenza di fuoco non così comune in Serie A e pure nell’Europa dei piccoli nella quale gli tocca correre attualmente. Se poi Cardinale dovesse (ri)aprire i cordoni della borsa a gennaio per l’Endrick di turno, allora i sogni di tricolore sarebbero ancora più legittimi, anche se resterebbero due dubbi: se non sarebbe meglio spendere per un difensore e se l’arrivo del brasiliano - o di chi per lui - non rischi di oscurare Cisse. Sarebbe un gran peccato.

Non ha sogni, almeno per ora, neanche la Juventus. Anche in questo caso il titolo era immaginato prima della partita di Europa League, e il fatto che i bianconeri abbiano avuto la meglio sull’Omonia, alla fine pure in bello stile, non cambia più di tanto lo stato dell’arte. Fa morale, per carità. Fa il paio con la vittoria sul Venezia, certo. Ma che siano serviti i cori dei tifosi per tirare fuori gli attributi - il tenore era quello, non c'è licenza poetica, al massimo edulcorazione - in una partita di Europa League già basta: con tutto il rispetto, la Juve “vera” l’Omonia non deve farlo nemmeno entrare in campo. Nessuno guarda con gli occhi del terrore la creatura di Luciano Spalletti, che si è smarrita prima dell’arrivo dell'allenatore toscano e non ha ancora ritrovato la retta via. Che poi Lucio, impegnato a lottare contro la sua squadra - non perché questa gli remi contro, non fraintendiamo: non ne ha l'identità per farlo - sottolinei come siano i giornalisti a chiedergli ogni volta di Vlahovic è curioso: è il segreto di Pulcinella che l’avrebbe tenuto volentieri e che vorrebbe un altro 9. Che poi abbia riscoperto il “target striker” dopo una carriera in cui non ci ha quasi mai puntato, questa è un’altra storia: l’allenatore che fece di Totti un meraviglioso centravanti s’è oggi scoperto bisognoso di un paracarro lì davanti. Ironie del pallone.

La Juve, insomma, s’è smarrita perché velleità di scudetto non ne ha, e forse nemmeno di Champions League: chi cade dalla torre delle prime quattro, facciamo cinque se il ranking ci benedice? Ecco, appunto. Il tricolore quest’anno è storia di Roma contro Milano, nel senso di Lazio, Roma, Inter e Milan, nell’ordine in cui le mette la classifica. Chi ha di più è l’Inter, ma non è detto che vinca: al netto delle eventuali responsabilità di Chivu, in estate ha peggiorato in quasi ogni reparto, tolto l’attacco solo perché non l’ha toccato. È abbastanza particolare che lo sfondo a questa classifica sia un’altra sfida molto “Roma contro Milano” - è una banalizzazione, anche perché poi in Lombardia c’è chi vota per il primo e nel Lazio chi sceglie il secondo -, quella tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani per la presidenza della Federcalcio, che vive le ultime battute, tra voli alti e colpi bassi. Anche qui, per la cronaca, la Juve, che un tempo decideva le sorti del calcio italiano, s’è persa e non s’è capito dove voglia andare a parare, nel tentativo di proteggere con l’inazione il posto in consiglio federale di Giorgio Chiellini, che probabilmente perderà comunque. Le ultime raccontano di un piccolo vantaggio dell’ex amministratore delegato del Milan, tutto da mettere alla prova dei colpi di scena da qui al 14 dicembre. Tra i due giganti dello sport, c’è un terzo che può risultare decisivo, e si chiama Giancarlo Abete.

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha in mano, almeno teoricamente, il 29% dei voti. Non è la percentuale della sua componente, ma quella dei voti che ha preso da candidato di bandiera lo scorso 22 giugno. Può darsi che sia un bottino leggermente ridimensionato nel tempo, ma è trasversale: la sua Lega varrebbe il 34%, ma non tutti lo seguirebbero se si schierasse, in compenso lo farebbero buone fette di Serie B (6%) e C (12%). Quale che sia il numero di preferenze che può davvero indirizzare - e questo è un tema, perché ciascun presidente di lega deve stare attento a non perdere la maggioranza interna, a costo di non schierarsi pur se vorrebbe -, è il più corteggiato perché si tratta di un pacchetto di voti che può decidere le elezioni: di sicuro sarebbe decisivo se appoggiasse Adriano Galliani, ma forse anche se si schierasse con Giovanni Malagò. Alla fine probabilmente non si schiererà, almeno non ufficialmente: perché mai rinunciare a questo ruolo di ago della bilancia fino all’ultimo secondo? Per di più, da indipendente, sarebbe il faro del consiglio federale dopo le elezioni: comunque vada a finire, l’organo sarà diviso e quasi ingestibile. Oltre a questi calcoli - e a quelli relativi alla durata del mandato: Galliani due anni, Malagò non punta certo a salutare nel 2029 -, ci sono tormenti quasi personali.

Tra i due, se fosse questione di rapporti personali, non ci sarebbe un millisecondo di dubbio: il feeling con Galliani, con cui parla la stessa lingua da anni, è epidermico, quasi primordiale. Quello con Malagò è al massimo il rapporto con un rivale che si rispetta, ma da cui lo dividono anni di battaglie rigorosamente l’uno da una parte e l’altro dall’altra. Il problema è che con Galliani ci sono calciatori e allenatori, che in primavera hanno rotto una storica alleanza con Abete per schierarsi… con Malagò, ponendo Giancarlo Viglione - il cui numero non è esattamente salvato tra i preferiti nella rubrica di Abete, mettiamola così - come pilastro di un accordo elettorale vissuto dal presidente della Lnd come un’imperdonabile fuga in avanti. Giancarlo Abete e Umberto Calcagno (presidente dell’Assocalciatori), nelle ultime settimane, si sono parlati più volte. Non si sono (ancora?) chiariti, di sicuro non si sono (ma lo faranno mai?) riappacificati, ma è forse quello il vero rapporto a cui guardare per capire come andranno queste elezioni così imprevedibili e purulente per la scia di veleni che si porteranno dietro anche quando finiranno.