Un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni, anche se da Trigoria nessuno lo confermerà mai. La Roma e Gian Piero Gasperini hanno fissato il vero obiettivo della stagione: lo Scudetto. Perché diciamo questo? Perché le scelte di formazione del tecnico per la sfida, poi pareggiata 2-2 a Parigi contro il PSG, ci hanno raccontato molto. Fuori dal primo minuto, contro i bicampioni d'Europa in carica, tre titolarissimi come Malen, Dybala e Cristante, non certo tre giocatori a caso, per due motivi: il primo è relativo alla volontà di farli rifiatare, certo, e il secondo per poterli poi sfruttare nella ripresa. Ma quest'ultimo regge fino a un certo punto. Sì, perché la gara contro il Paris Saint-Germain era senza dubbio la più difficile di questa League Phase della Roma e pensare direttamente al secondo tempo non è cosa che un allenatore del calibro e dell'esperienza di Gasperini è solito fare.

Ecco perché siamo arrivati al pensiero che ci porta a dire che i giallorossi abbiano stabilito il vero obiettivo della loro stagione. Un obiettivo complicato da centrare, ma con i giocatori freschi per la sfida al Monza di domenica sarà un po' più semplice da continuare a inseguire. Il Monza, appunto, non, con tutto il rispetto, una squadra di prima fascia, e il valore del prossimo avversario della Roma conferma ancora di più la nostra tesi.

Inter: un clean sheet e Lautaro che valgono più di tre punti

Uno Scudetto che la Roma dovrà contendere all'Inter. La squadra di Chivu ha ritrovato due sorrisi in un colpo solo nella vittoria in Champions contro lo Stoccarda: il primo è relativo al successo senza subire gol, in una stagione dove la fase difensiva sta creando più problemi che certezze, mentre il secondo è quello del gol ritrovato da Lautaro Martinez. Il capitano, rientrato da uno stop di alcune settimane nella parte finale della gara contro l'Atalanta di domenica sera, è mancato tantissimo a Chivu. In campo, ma non solo. Il suo ritorno porterà tanto a tutta la squadra e la vittoria contro i tedeschi ha rilanciato definitivamente la stessa Inter nella corsa alla qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions.

Spalletti e Amorim: sorrisi opposti rispetto al campionato

Una Champions che Juventus e Milan, quest'anno, guarderanno soltanto in tv ma che vorrebbero tornare a giocare nella prossima stagione. Per farlo, oltre alla via del campionato, ci sarà anche quella della vittoria dell'Europa League, che fino a questo momento ha visto i bianconeri protagonisti in positivo e il Diavolo in negativo. La Vecchia Signora sembra essere veramente nella sua comfort zone, grazie ai dieci punti fatti nelle prime quattro giornate, nella competizione europea, tanto che l'obiettivo dovrà essere solo e soltanto quello di arrivare tra le prime otto per staccare il pass per gli ottavi senza dover passare dai playoff, mentre il Milan dovrà riscattarsi. In campionato Amorim ha trovato la giusta via per lottare per le posizioni altissime della classifica, mentre in Europa League deve rifarsi dopo tre delusioni cocenti e una sola vittoria. L'occasione ci sarà già oggi e le tre italiane rimaste, Juve, Milan e Atalanta, dovranno far proseguire questi tre giorni fatti di soli sorrisi.