Juventus, Ronaldo resta (per ora). Tolisso alternativa a Locatelli. Per Hakimi testa a testa tra Chelsea e Psg. Milan, occhi su Kalajdzic. Fiorentina il primo colpo è Nico Gonzalez

Il futuro di Cristiano Ronaldo a ora non è in bilico. Bisognerà aspettare la fine dell’Europeo per capire in maniera più chiara la situazione. Pensare ad un ritorno al Real Madrid è molto complicato, non sembrano esserci i presupposti come del resto per un suo trasferimento al Paris Saint Germain. Il Manchester United potrebbe diventare una strada da seguire, anche se al momento rimane solo una suggestione. Per quanto riguarda il centrocampo Locatelli resta sempre la prima opzione. Negli ultimi giorni è spuntata anche un’alternativa. La Juventus si sta muovendo su Tolisso, già cercato in passato. L’idea potrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto. In casa Inter c’è da registrare il testa a testa tra Chelsea e Paris Saint Germain per Hakimi. Il club francese è pronto ad alzare l’offerta mentre quello inglese è disponibile a inserire nell’operazione anche contropartite tecniche. Una di queste potrebbe essere Marcos Alonso. I contatti vanno avanti e presto potrebbero esserci novità. Per quanto riguarda Lautaro al momento non sono arrivate offerte. E veniamo al Milan. A inizio settimana si dovrebbe sbloccare definitivamente la questione Giroud. L’attaccante francese ha ormai raggiunto un accordo di massima con il club rossonero per un biennale con opzione sul terzo e aspetta il via libera dal Chelsea. Il Milan però non ha intenzione di fermarsi e ha messo nel mirino Sasa Kalajdzic dello Stoccarda protagonista di 16 gol in 33 partite nell’ultima stagione in Bundesliga. Un rendimento che ha fatto subito scattare l’interesse da parte di molti club europei. Lo Stoccarda, che nel 2019 lo ha pagato appena due milioni di euro dall’Admira Wacker, lo valuta almeno 25. Il giovane attaccante austriaco ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 e potrebbe davvero diventare una grande occasione di mercato. Il Milan sta monitorando la situazione. Infine la Fiorentina. Dopo l’addio di Gattuso la prima scelta resta Italiano e si continua a trattare per trovare un accordo con lo Spezia. I viola hanno intanto piazzato il primo colpo di mercato. Nico Gonzalez è praticamente un giocatore della Fiorentina. L’operazione con lo Stoccarda si è chiusa sulla base di 23 milioni di euro più bonus.