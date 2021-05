Milan, Pioli resta anche senza Champions League. Riflettori su Adli del Tolosa. Lo Shakthar Donetsk pensa a Sensi. Juventus, Alex Sandro in partenza, l’Everton su Demiral

Stefano Pioli resterà al Milan anche in caso di non qualificazione in Champions League. La volontà della dirigenza, Maldini e Massara in primis, è questa e anche la proprietà ha avallato la scelta. È evidente che la società rossonera si augura che il traguardo possa essere centrato domenica nella sfida contro l’Atalanta. E questa è una prima base importante su cui costruire il futuro. Il piazzamento nelle prime quattro può fare la differenza sul mercato. Con almeno 30 milioni in più il Milan si può muovere meglio per arrivare ai suoi obiettivi. Gli sforzi saranno concentrati in attacco dove ci dovrebbero essere due partenze: quella di Mandzukic e probabilmente di Castillejo. Per il ruolo di punta centrale, considerato che Vlahovic ad oggi è inarrivabile (la Fiorentina non lo vende e comunque la valutazione sarebbe di 60 milioni di euro), ecco che il Milan sta pensando ad altre soluzioni. In casa rossonera è tornato di moda il nome di Giroud, che a giugno si svincolerà dal Chelsea. Per quanto riguarda l’esterno offensivo un giocatore che piace molto è il classe 2000 Amine Adli del Tolosa, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2022. In casa Inter si guarda alle possibili cessioni. È chiaro che per fare mercato in entrata serviranno anche le uscite. Il club nerazzurro è pronto a valutare offerte ma solo se dovessero essere davvero alte. Su Sensi c’è molto interesse soprattutto all’estero dove lo Shakhtar Donetsk potrebbe anche decidere di partire all’assalto. Se la società ucraina fosse intenzionata a mettere sul piatto della bilancia una cifra intorno ai 25 milioni la trattativa potrebbe anche entrare nel vivo. Intanto si muove qualcosa anche sul fronte dei giocatori in prestito. Il Cagliari sta pensando di acquistare Nainggolan, le parti sono già al lavoro per trovare un accordo. Il contratto del centrocampista belga con l’Inter è in scadenza nel giugno 2022. Lo Sporting Lisbona vorrebbe acquistare Joao Mario, la richiesta dell’Inter è di 8 milioni. La Juventus, in attesa di capire se l’anno prossimo giocherà o meno in Champions League, sta provando a pianificare le eventuali partenze. Tra queste c’è anche quella di Alex Sandro. L’obiettivo sarebbe monetizzare al massimo. Una soluzione potrebbe essere quella di intavolare una trattativa con il Chelsea per arrivare ad Emerson Palmieri. Anche Demiral ha molto mercato soprattutto in Premier League. La sua valutazione è di almeno 30 milioni di euro. L’Everton al momento è il club che si è mosso con maggiore decisione.