Per Hakimi tra Inter e Psg ballano 10 milioni. Emerson Royal o Nandez le alternative. Juventus, Dybala ora può rinnovare. La Fiorentina forte su Oliveira e Guedes

L’Inter e il Psg non sono lontani. La trattativa per Hakimi viaggia spedita e ormai la distanza non è così ampia. Ballano circa 10 milioni di euro. Il club nerazzurro chiede una cifra di 80 milioni comprensiva di bonus, il Psg sta cercando di avvicinarsi ma la sensazione è che alla fine un accordo si possa trovare. E quindi questa con ogni probabilità sarà la prima cessione importante dell’Inter. Marotta e Ausilio sono al lavoro per cercare una soluzione all’altezza per Simone Inzaghi. Al momento i nomi più caldi sono due: il primo è Emerson Royal brasiliano classe ‘99 che il Barcellona ha riscattato dal Betis Siviglia. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro. L’altro è Nandez del Cagliari che nasce come centrocampista ma in questa stagione è stato impiegato come esterno destro. Anche qui le cifre non sono molto diverse. Iniziano ad arrivare le decisioni anche in casa Juventus. In attacco Allegri vuole Morata e per questo verrà allungato il prestito di 10 milioni di euro anche per la prossima stagione. Un altro obiettivo è trovare l’accordo con Dybala. La situazione sta cambiando e il club bianconero a breve potrebbe riproporre alla Joya il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2022. Per il centrocampo, come detto da tempo, il rinforzo scelto sarebbe Locatelli (il Sassuolo però chiede più di 30 milioni di euro) ma attenzione anche al possibile ritorno in prestito di Pjanic. Situazione di stallo invece per il momento per il rinnovo di Insigne. Ancora non ci sono stati passi in avanti, ricordando che il contratto del capitano scade nel giugno 2022. Spalletti è molto contento della rosa disposizione, potrebbero però arrivare un esterno basso a sinistra e magari un centrale difensivo. Bisognerà vedere se ci sarà poi qualche partenza. Da valutare sempre le posizioni di Koulibaly e Fabian Ruiz. Anche la Fiorentina è in movimento. La squadra verrà decisamente migliorata. Per il centrocampo Sergio Oliveira del Porto è un giocatore che piace molto. Costa 20 milioni di euro ma i viola sono intenzionati a provare a chiudere l’operazione. Gattuso adotterà il 4-2-3-1 e per questo gli esterni diventano fondamentali. Il primo nome è quello di Gonçalo Guedes del Valencia. La Fiorentina nell’operazione potrebbe inserire uno tra Pezzella e Pulgar, già cercati dal club spagnolo Tra i profili monitorati anche Jesus Corona. Il Cagliari ha deciso di riscattare Sottil ma il giovane talento classe ‘99 verrà controriscattato dai viola. Da decidere ancora il futuro di Ribery e Callejon. Il campione francese ha dato la sua priorità al club vola. La decisione spetterà a Gattuso.