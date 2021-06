-2 a Euro 2020: alla scoperta della Scozia. L'esperienza della Premier per guardare lontano

Inizia tra due giorni l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre; scopriamole nello speciale di Tuttomercatoweb.com a 48 ore dal via!

La Nazionale - Dopo 23 anni la Scozia torna a disputare un torneo internazionale con un percorso thrilling culminato con la Nations League e le vittorie ai rigori prima contro Israele e poi contro la Serbia in finale. La nuova generazione scozzese ha calciatori di primo livello in rosa provenienti dalla Premier League come Robertson del Liverpool, Tierney dell'Arsenal o McTominay del Manchester United. In attacco Adams del Southampton è la punta pronta a raccogliere gli assist di Fraser e McGinn. Sicuramente nel Gruppo D è la squadra che rischia di più l'eliminazione, ma si giocherà il 14 giugno il posto agli ottavi contro la Repubblica Ceca, contando sul fattore a sorpresa e sull'unità del gruppo che comunque ha molta esperienza anche in campo internazionale proprio grazie ai club inglesi.

Il CT - Steve Clarke - Una vita al Chelsea da calciatore e poi tanta gavetta da vice tra i Blues e il Liverpool. È ct dal 2019 e proverà anche lui a mettere a servizio della Nazionale la carriera passata in Premier League.

I convocati

Portieri: David Marshall (Derby), Jon McLaughlin (Rangers), Craig Gordon (Hearts)

Difensori: Stephen O'Donnell (Motherwell), Liam Cooper (Leeds), Declan Gallagher (Motherwell), Grant Hanley (Norwich), Jack Hendry (Oostende), Scott McKenna (Nottingham Forest), Nathan Patterson (Rangers), Andrew Robertson (Liverpool), Greg Taylor (Celtic), Kieran Tierney (Arsenal).

Centrocampisti: Callum McGregor (Celtic), Ryan Christie (Celtic), John McGinn (Aston Villa), Stuart Armstrong (Southampton), John Fleck (Sheffield United), Billy Gilmour (Chelsea), Scott McTominay (Manchester United), David Turnbull (Celtic).

Attaccanti: Kevin Nisbet (Hibernian), Ryan Fraser (Newcastle), James Forrest (Celtic), Lyndon Dykes (QPR), Che Adams (Southampton)

La probabile formazione (3-4-2-1) - Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; O'Donnell, McTominay, Gilmour, Robertson; McGinnm Fraser; Adams

La stella - Andy Robertson

La possibile rivelazione - Ryan Christie