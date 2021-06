Aggiornamenti su Christian Eriksen: "Le sue condizioni sono stabili, resta in ospedale"

vedi letture

La federcalcio danese ha rilasciato pochi minuti fa degli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Christian Eriksen: “Abbiamo parlato questa mattina con lui, ha mandato i suoi saluti ai compagni. Le sue condizioni sono stabili e resta ospedalizzato per ulteriori esami. La squadra e lo staff della nazionale ha ricevuto assistenza psicologica per la crisi e continuerà a essere presente dopo l’incidente di ieri. Vogliamo ringraziare tutti per i commossi messaggi nei confronti di Eriksen, dai tifosi ai giocatori, dalle Famiglie Reali di Danimarca e Inghilterra alle associazioni internazionali, ai club etc. Invitiamo tutti a mandare il proprio messaggio alla federcalcio danese, ci assicureremo che arrivi a Christian e alla sua famiglia”.