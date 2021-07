Albertini: "L'Italia ha uno spirito da padel. Sorprendente vedere la Spagna fra le prime quattro"

Demetrio Albertini, alla vigilia di Italia-Spagna, ha detto la sua sulla semifinale di domani alla Gazzetta dello Sport: "L'Italia di Mancini ha spirito da padel. Perché corre sempre in avanti e attacca con tanta qualità tecnica. La Spagna ha cultura di gioco, ma adesso anche noi sappiamo palleggiare. Mancini ha fatto crescere i giovani con un campionato zeppo di stranieri. La Spagna sta ricostruendo come noi, ma hanno fatto meno bene. Che l'Italia sia tra le prime quattro non è una sorpresa. Che ci sia la Spagna sì".