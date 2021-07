Altobelli scherza: "Per Vincic proporrei il premio generosità 2021. Rigore ridicolo"

Ha fatto discutere, soprattutto dal punto di vista Azzurro, l'arbitraggio del direttore di gara Slavko Vincic e la sua decisione di concedere un calcio di rigore al Belgio per fallo di Di Lorenzo su Doku. Negli studi Rai, l'ex attaccante della Nazionale Spillo Altobelli, ha commentato con una battuta la decisione del fischietto sloveno: "Proporrei il premio generosità 2021 per Vincic. Dare un rigore così è ridicolo, specie in una partita di questa importanza".