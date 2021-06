Austria, Arnautovic: "Italia eccezionale, ma Bonucci e Chiellini non mi spaventano"

Marko Arnautovic, una delle stelle dell'Austria, prossima avversaria dell'Italia negli ottavi di finale dell'Europeo, ha parlato dal ritiro della Nazionale di Franco Foda, a pochi giorni da una delle sfide più importanti della storia della sua nazione: "Dopo la partita con l'Ucraina, non solo il CT era emozionato, ma anche alcuni di noi. L'Austria ha fatto la storia e vogliamo continuare così. Il nostro percorso potrebbe essere ancora più emozionante".

Si giocherà a Wembley, stadio in cui ha giocato con il West Ham.

"Tornare per una partita del genere e giocare a Wembley è ovviamente fantastico, ma non sei lì per fare una vacanza e vedere lo stadio, ma per vincere la partita. L'Italia? Sembra possa finire male quando ti dicono che nessuno gli segna da undici partite, ma a noi non deve importare. Dovremmo giocare il nostro calcio".

Ancora sugli Azzurri.

"Stiamo giocando contro una squadra eccezionale, di livello mondiale. Basta solo guardare dove stanno giocando i giocatori. L'allenatore è un allenatore di livello mondiale. Lo dimostrano in campo. Le statistiche dell'Italia dicono tutto. Ma è una partita, dura 90 minuti e non dobbiamo temere".

Su Chiellini e Bonucci.

"Quello che i due hanno ottenuto insieme e da quanto tempo giocano insieme è incredibile. Ma posso solo dire che non ho paura. Per noi è una partita molto, molto importante, non solo per me, ma anche per molti altri giocatori. Non importa se hai 20, 25 o 32 anni. Essere agli ottavi di finale in un torneo come questo è qualcosa di veramente grande per l'Austria e per noi giocatori. Non importa che età hai in questo momento. "