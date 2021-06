Belgio in ansia per De Bruyne. Rivedi Martinez: "Abbiamo bisogno di 48 ore per capire"

Sarà il Belgio di Roberto Martinez l'avversario dell'Italia nei quarti di Euro 2020. Lukaku e soci hanno battuto per 1-0 il Portogallo nella sfida disputata ieri sera e confermano di essere tra le squadre favorite per la vittoria finale. Il CT trema però per le condizioni di Kevin de Bruyne, uscito malconcio a inizio ripresa: "Abbiamo bisogno di 48 ore per capire la gravità degli infortuni. Kevin ha subito un duro contrasto sulla caviglia e ancora non abbiamo una diagnosi. Per Hazard si è trattato di un problema muscolare. Ci servono 48 ore, torneremo in Belgio e faremo gli esami".