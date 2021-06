Belgio-Portogallo, Lukaku vs CR7 secondo Toni: "A uno basta un pallone, l'altro lotta di più"

L'ex attaccante Luca Toni, negli studi di Rai Sport, analizza così lo scontro tra Ronaldo e Lukaku in Belgio-Portogallo che prenderà il via alle 21: "Cristiano Ronaldo è uno a cui basta avere un pallone in area per fare gol. Lukaku in più è uno che lotta per la squadra e la fa salire molto, sarà una bella sfida dopo quella che hanno fatto vedere in campionato".