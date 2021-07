Bonucci: "Ho fatto i complimenti a Luis Enrique. L'Italia non era mai stata così in difficoltà"

"Queste sono lacrime di gioia, la Spagna ha dominato ma il cuore degli italiani non smette mai di battere". Così Leonardo Bonucci, a Sky, dopo la vittoria con la Spagna che vale la finale di Euro 2020: "Abbiamo sofferto tutti insieme, ora manca quel centimetro per diventare leggende. E' stata una gara complicatissima, ho fatto i complimenti a Luis Enrique. Mai sotto la gestione Mancini eravamo andati così in difficoltà".