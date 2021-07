Boris Johnson: "Inghilterra, buona fortuna. Un viaggio incredibile, portate Euro2020 a casa"

Football's coming home! Il motto di un paese intero, l'Inghilterra, nel giorno della finale di Euro 2020 contro l'Italia. Lo scrive anche Boris Johnson, primo ministro del Regno Unito, mandando un messaggio alla nazionale tramite Twitter: "Buona fortuna al'Inghilterra per stasera. E' stato un viaggio incredibile fin qui, ma tutti noi speriamo che possiate andare avanti ancora meglio e portiate l'Europeo a casa".



— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 11, 2021