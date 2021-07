Cabrini crede nell'Italia: "Più forti degli inglesi. Loro sbaglieranno, c'è da capire solo quando"

vedi letture

Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex nazionale azzurro Antonio Cabrini parla così in vista della partita di questa sera tra Italia e Inghilterra che sancirà la prossima selezione campione d’Europa: “Gli inglesi sono forti, ma noi di più. Se giochiamo come finora la portiamo a casa”, l’esordio deciso di Cabrini che sottolinea come l’Inghilterra per lui non sia favorita: “Sono cresciuti ma hanno qualche difetto. Se ne approfittiamo abbiamo grosse possibilità”. Come si vince una finale? “Con la lucidità. Devi saper aspettare il momento giusto. Loro sbaglieranno, c’è solo da capire quando”.