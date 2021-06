Claesson affonda le speranze della Polonia. 3-2 per la Svezia e primo posto nel girone

La Svezia nell'ultimo minuto di recupero affonda le speranze della Polonia: Kulusevski torna in cattedra e serve un pallone delizioso per Claesson che batte Szczesny per il 3-2 che riporta in testa al girone la squadra scandinava.