Colloqui con Chiesa e Pessina: il ct Mancini approfitta dei break per 'catechizzare' i suoi

Durante i break della partita, come quello in occasione di uno scontro di gioco tra un giocatore del Galles e Verratti, Mancini ha chiamato a bordo campo in particolar modo Chiesa e Pessina. Indicazioni su come muoversi e inserirsi per creare più occasioni per i due azzurri.