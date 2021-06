Danimarca, il ct: "Ho parlato con Eriksen di Lukaku. È quasi impossibile da fermare"

Ci sarà tanto di Christian Eriksen nella Danimarca che domani affronterà il Belgio. In conferenza stampa, il ct Kasper Hjulmand ha raccontato di aver preparato la partita anche grazie ai suggerimenti del centrocampista dell’Inter. Tra i temi, come fermare Romelu Lukaku: ““Non è facile fermare uno come Lukaku. Abbiamo parlato di lui, è un giocatore decisivo, è molto forte. Ma loro non sono Lukaku: il Belgio è fortissimo, sia a livello individuale che di squadra. Hanno una struttura per la quale i giocatori si sentono bene e danno il meglio. Lukaku è difficile da fermare, penso sia più facile fermare la palla prima che arrivi a lui”.