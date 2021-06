Donnarumma: "Non prendere gol è un obiettivo. Il metodo Mancini mi piace molto"

In un passaggio dell'intervista concessa a Sky Sport, il portiere della Nazionale Gianluigi Donnarumma si è soffermato sul momento degli azzurri, reduci dalla vittoria molto convincente sulla Turchia "Dobbiamo rimanere umili: non abbiamo fatto ancora niente, abbiamo vinto una partita importante ma bisogna continuare così e pensare alla prossima gara. La forza di questo gruppo è restare concentrati fino alla fine: dobbiamo continuare così, avere la stessa voglia in tutte le partite. Non prendere gol è un obiettivo che ci diamo: stiamo lavorando bene in fase difensiva, il mister ci ha dato serenità e non era facile far così ben dopo una grandissima delusione. Ha questo metodo offensivo che a me piace molto, ma siamo anche molto equilibrati. I portieri prima di me hanno fatto la storia: non sento la pressione, è un orgoglio essere qui dopo di loro".