Donnarumma, Skriniar, Vertonghen e tutte le altre nazionali: il video UEFA per Eriksen

vedi letture

"Ti auguriamo un recupero rapido, speriamo di vederti presto in campo". E' questo il sunto del messaggio inviato dalla UEFA e da tutte le nazionali che partecipano a Euro2020 a Christian Eriksen dopo il dramma (a lieto fine) di sabato scorso al Parken. Tanti i calciatori a parlare nel video confezionato dal massimo organismo del calcio europeo e diramato su Twitter: l'amico all'Inter Milan Skriniar, gli ex compagni Hugo Lloris, Kieran Trippier e Jan Vertonghen. Per l'Italia il messaggio è arrivato dal 'cugino' Gianluigi Donnarumma: "Ciao Chris, da parte mia e di tutta la squadra un in bocca al lupo di pronta guarigione. Ci hai fatto prendere un grande spavento, ma l'importante è che sia tutto passato. Noi ti aspettiamo presto in campo e ti mandiamo un abbraccio grandissimo".