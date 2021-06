Donnarumma sul gol annullato ad Arnautovic: "Non mi ero accorto di nulla in campo"

Il portiere dell'Italia, Gianluigi Donnarumma, ha commentato con grande entusiasmo la vittoria per 2-1 contro l'Austria: "Sapevamo che non sarebbe stato facile, siamo stati bravi a non mollare e, pur soffrendo un po', abbiamo trovato i due gol ai supplementari. Gol annullato ad Arnautovic? Lì per lì non mi sono accorto di niente in campo, ma quando ho visto l'arbitro fischiare il fuorigioco è stata una vera gioia. Siamo tutti molto felici. Belgio o Portogallo ai quarti di finale? Ora ci godiamo questa vittoria, l'avversario per noi non fa differenza. Cercheremo di vincere e di arrivare fino alla fine", le sue parole a Rai Sport.