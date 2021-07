esclusiva Roy Hodgson presenta Italia-Inghilterra: "Sfida fra le migliori. Futuro? Non alleno più"

Mezzo secolo d'esperienza internazionale in panchina, con un passato che l'ha visto protagonista tanto in Serie A (Inter e Udinese) quanto e soprattutto in Premier League, nonché ct dei Three Lions o della Svizzera, così come campione di Svezia e di Danimarca. Chi meglio di Roy Hodgson per presentare la finalissima di Euro 2020, in programma domani sera a Wembley, tra Italia e Inghilterra? Un appuntamento imperdibile e ricco di aspettative, che TuttoMercatoWeb.com ha commentato in esclusiva proprio con la leggenda britannica, nelle ultime quattro stagioni alla guida del Crystal Palace.

Sir Hodgson, Italia e Inghilterra hanno meritato questa finale secondo lei?

"Assolutamente sì. A Wembley, domani sera, si affronteranno senza alcun dubbio due delle migliori squadre d'Europa. Per distacco. Italia e Inghilterra hanno fatto entrambe un grande percorso per arrivare alla finale di Euro 2020".

Che partita si aspetta?

"Ovviamente mi auguro di vedere una bella finale, una finale equilibrata, combattuta e avvincente. Speriamo di assistere a una partita emozionante e di divertirci, non vedo l'ora che sia domani sera".

Da protagonista a spettatore. Sembra non aver cambiato idea sulla decisione di smettere di allenare dopo l'addio al Crystal Palace...

"Nella prossima stagione sono intenzionato a godermi un po' di tempo lontano dal rettangolo verde. Dopo così tante avventure in panchina, ho deciso che stavolta mi limiterò a osservare lo sport che tanto amiamo".