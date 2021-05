Roy Hodgson lascerà il Crystal Palace al termine della stagione. Il club lo ha annunciato pochi istanti fa: "Dopo quasi quattro anni, Roy Hodgson non sarà più il nostro manager, si dimetterà al termine di questa stagione". Sul sito ufficiale del club troviamo anche le parole di Hodgson, che annuncia anche il suo ritiro "Dopo aver allenato per circa 45 anni, ho capito che questo è il momento giusto per allontanarmi dal calcio ai massimi livelli. Queste due partite saranno quindi le mie ultime come allenatore del Crystal Palace.Nel corso della mia carriera ho ricevuto tanto sostegno da mia moglie e dalla mia famiglia, ho riflettuto su questa decisione per un po' di tempo e ora credo che sia il momento giusto per prenderla in considerazione e per vedere cosa mi riserverà il futuro

After nearly four years of managing his boyhood club, Roy Hodgson will be stepping down as our manager at the end of this season.

Thank you for everything, Roy ❤️💙

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 18, 2021