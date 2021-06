Euro 2020 - Gli uomini mercato: Andre Silva è tornato grande. E ora piace al Real Madrid

vedi letture

Inizia domani l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, tanti gli uomini mercato e le rivelazioni nelle rose dei 26. Scopriamoli insieme nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

André Silva - È stata la stagione della consacrazione per l'attaccante portoghese, dopo una discreta prima annata all'Eintracht Francoforte è arrivata la consacrazione con 28 gol in 32 partite in Bundesliga. Così le big sono tornate a trattarlo come il talento che era prima che andasse al Milan, parentesi non ottimale, e Siviglia, lievemente meglio. Dal Manchester United al Barcellona - che però nel frattempo ha preso Aguero - fino al Real Madrid, con i Blancos che potrebbero optare per uno scambio con l'ex di turno, Jovic, anche se lo stipendio da Galactico è inaffrontabile per quasi tutte. Dopo l'Europeo con ogni probabilità ci saranno novità, non è detto che alla fine non finisca in Premier vista la valutazione da oltre 40 milioni.

Nazionale - Portogallo

Anno di nascita - 1995

Ruolo - Attaccante

Squadra di appartenenza - Eintracht Francoforte

Scadenza contratto - 2023

Valore di mercato (Transfermarkt) - 45 milioni