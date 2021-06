Euro2020 - Gli uomini mercato: Rui Patricio, lo manda Mendes. Mourinho lo vuole alla Roma

vedi letture

Inizia domani l'Europeo 2021: il primo itinerante, il primo nel corso di una pandemia mondiale, il primo ad esser stato rimandato all'anno successivo. Sarà una kermesse speciale, più imprevedibile e difficile da pronosticare che mai. Sei gironi da quattro squadre, tanti gli uomini mercato e le rivelazioni nelle rose dei 26. Scopriamoli insieme nello speciale di Tuttomercatoweb.com

Rui Patricio - 93 presenze col Portogallo, il titolo di campione d’Europa da difendere. A farlo, tra i pali, un portiere che dal 2018 gioca in Inghilterra, in quella grande succursale lusitana in Premier League che è il Wolverhampton. La carriera di Rui Patricio, finora, è divisa in due: dodici anni a casa, allo Sporting Lisbona, poi il passaggio ai Wolves. I titoli coi club restano quelli in bianconere: tre coppe di Portogallo e altrettante supercoppe, una coppa di lega. Nel 2016 è stato votato miglior portiere della rassegna continentale, in Inghilterra si è fatto apprezzare anche per la scelta di non vestire la maglia numero 1 in segno di rispetto nei confronti del collega Carl Ikeme, costretto a ritirarsi dopo 191 presenze col club del Molineux Stadium per una leucemia. Il futuro, ora, può parlare italiano: è infatti il primo nome della Roma di José Mourinho (entrambi sono assistiti da Jorge Mendes) per il ruolo di titolare. Da limare la distanza nelle rispettive valutazioni, ma il Wolverhampton, complice il contratto in scadenza l’anno prossimo, non dovrebbe fare barricate.

Nazionale - Portogallo

Anno di nascita - 1988

Ruolo - Portiere

Squadra di appartenenza - Wolverhampton

Scadenza contratto - 2022

Valore di mercato (Transfermarkt) - 10 milioni