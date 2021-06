Finlandia nel riscaldamento con magliette dedicate ad Eriksen: "Guarisci, Christian"

La nazionale finlandese si è presentata per il riscaldamento pre-partita contro la Russia con una maglia speciale in onore di Christian Eriksen: "Get well, Christian" (Guarisci, Christian) è il messaggio che compare nelle t-shirt dei giocatori, spettatori loro malgrado del drammatico episodio di sabato pomeriggio, in quello che doveva essere un giorno di festa con l'esordio assoluto della selezione finlandese a un grande torneo internazionale.