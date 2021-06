Flamini: "La Francia non è una sorpresa. L'Italia può arrivare almeno in semifinale"

Mathieu Flamini, ex calciatore del Milan, ha parlato a Sky Sport della vittoria della Francia sulla Germania e dell'Europeo: "Sappiamo tutti che la Francia ha molta qualità. Ho visto un centrocampo molto forte ma anche in attacco Mbappé e Benzema hanno tanta qualità. Non è una sorpresa. La Francia ha tutte le possibilità per vincere l'Europeo, anche perché giocano con grande fiducia. L'1-0 non rispecchia l'andamento della partita, perché la Francia poteva vincere anche 3-0". Poi parlando del Milan: "Sono molto orgoglioso e vedere un Milan che torna in Champions mi rende felice. Spero di vedere un altro campionato alla grande anche l'anno prossimo. Donnarumma? Non sono nella posizione giusta per dire se la sua decisione è giusta o no. Averlo ancora al Milan sarebbe stato bello ma alla fine ha deciso di andare al PSG e capisco il giocatore che forse aveva voglia di cambiare. Mi auguro che possa fare bene anche in Francia". Infine sulla forza della Nazionale azzurra: "L'Italia ha una squadra molto solida con un portiere forte e con una difesa esperta. Anche il centrocampo gioca con fiducia e in attacco Immobile e Insigne possono fare gol a tutti. Penso che possa arrivare almeno in semifinale".