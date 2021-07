Florenzi prima di Belgio-Italia: "Peccato non esserci, ma è giusto così. Vogliamo ancora sognare"

Mancano pochi minuti a Belgio-Italia, quarto di finale di Euro 2020 di scena all'Allianz Arena di Monaco. "Ho emozioni contrastanti perché volevo essere della partita ma non solo al 100% e quindi è giusto così - dice Alessandro Florenzi a Sky Sport -. Spero in una bella serata, anche per gli italiani presenti. Sentiamo tutto l'affetto attorno a noi ormai da due anni a questa parte. Hanno visto in noi qualcosa che è in loro, come il gruppo che ci ha portato fino a questo momento. Speriamo di continuare a segnare. Abbiamo dato tutto finora, ma non abbiamo ancora raschiato il barile fino in fondo".