Gol, giocate e sorpassi. Spettacolo all’Allianz Arena, Portogallo-Germania è 1-2 al 45'

Spettacolare primo tempo all’Allianz Arena fra Portogallo e Germania, col parziale che per il momento premia gli uomini di Low, avanti 2-1.

Partono fortissimo i tedeschi che nel primo quarto d’ora mettono alle corde i lusitani, andando almeno 5 volte alla conclusione. E trovando pure il gol con Robin Gosens, ma l’arbitro Taylor (con l’aiuto del Var) annulla per precedente fuorigioco. Al 15’ però la dinamica del match cambia all’improvviso: angolo tedesco, contropiede micidiale del Portogallo con Bernardo Silva, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo che segna il terzo gol del torneo e porta avanti i suoi. La Germania impiega diversi minuti per riorganizzarsi, ma dopo la mezzora ricomincia a martellare CR7 e compagni. Al 35’ pareggio di Kai Havertz (con decisiva deviazione di Ruben Dias) che sfrutta al meglio un perfetto cross di Gosens. 4 minuti dopo, è il 39’, Kimmich mette dentro un pallone forte e teso che trova la maldestra deviazione di Raphael Guerreiro che batte il proprio portiere Rui Patricio. E’ l’ultimo atto di un primo tempo divertente e ricco di spunti che vede la Germania rientrare in vantaggio negli spogliatoi.