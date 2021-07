Grealish risponde a Keane: "Ero pronto a tirare un rigore. È stata una scelta di Southgate"

Jack Grealish risponde alle accuse di Roy Keane che ha puntato il dito sui giocatori più esperti della nazionale inglese, come proprio l'asso dell'Aston Villa e come Sterling, rei di non aver voluto presentarsi dal dischetto, costringendo giocatori più giovani, come il classe 2000 Sancho e il 19enne Saka a prendersi la grande responsabilità: "Io ho detto che volevo batterlo" ha risposto il trequartista su Twitter, aggiungendo: "Il tecnico ha preso tante decisioni giuste durante il torneo e l'ha fatto anche stavolta. Ma non voglio che la gente dica che non volevo calciare il rigore perché io ho detto di voler tirare".

I said I wanted to take one!!!!

The gaffer has made so many right decisions through this tournament and he did tonight! But I won’t have people say that I didn’t want to take a peno when I said I will… https://t.co/3mBpKyMoUV

— Jack Grealish (@JackGrealish) July 12, 2021