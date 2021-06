Le pagelle di Chiesa: è la sua notte, un assatanato che spacca la gara. Ora supera Berardi?

Federico Chiesa è "il ragazzo della provvidenza" per l'Italia contro l'Austria, come scriviamo noi di TMW premiandolo con un 7,5 in pagella. Stesso voto da La Gazzetta dello Sport: "Un assatanato che spacca la gara. Ora supera Berardi?". Da 7,5 anche per il Corriere dello Sport: "Gli servono 15 minuti per ingranare, ma quando lo fa piega la partita dalla nostra parte". Stesso punteggio anche da Tuttosport e Corriere della Sera: "E' la sua notte, ed è il primo azzurro a segnare all'Europeo come il padre".

I VOTI DI CHIESA

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5