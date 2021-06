Le pagelle di CR7: già re degli Europei. Non gioca una gran partita e fa comunque due gol

vedi letture

Nessuno come Cristiano Ronaldo. Con la doppietta segnata ieri in una gara più faticosa, per lui e per il Portogallo, di quanto non dica il 3-0 finale all’Ungheria, CR7 stacca Platini come miglior marcatore all time di EURO, salendo a quota 11 reti. “Già re degli Europei”, lo definisce il Corsport, in pagella 7,5. Mezzo voto in meno per La Gazzetta dello Sport: “Tre occasioni, due gol e uno divorato”. E Tuttosport rimarca: “Non gioca una gran partita e ciò nonostante segna due gol”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7