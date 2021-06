Le pagelle di Ramsey: niente fantasia, niente qualità, niente di niente. E' imperdonabile

vedi letture

Galleggia tra le linee, cerca spunti, ma non ne trova. Aaron Ramsey delude contro la Danimarca e il suo Galles viene eliminato da Euro 2020. Una prova da 5 per noi di TMW, così come per Tuttosport: "Non riesce a mettere nessuna giocata di qualità". La sua prestazione è valutata addirittura da 4,5 da La Gazzetta dello Sport: "Se non lui, chi? Niente fantasia, niente invenzioni, niente di niente. Una prova imperdonabile".

I VOTI DI RAMSEY

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5