Il mercato degli azzurri - La Premier chiama Berardi: Liverpool e Leicester sfidano il Milan

L'Italia è campione d'Europa e per i talenti azzurri è già tempo di calciomercato. Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, in casa Sassuolo - oltre al futuro di Manuel Locatelli - tiene banco anche quello di Domenico Berardi.

L'esterno d'attacco classe '94 piace da tempo a Milan e Leicester e recentemente ci ha fatto un pensiero concreto anche il Liverpool. La valutazione? La stessa del già citato centrocampista, e quindi intorno ai 40 milioni di euro, anche se l'ad neroverde Carnevali mira a confermare almeno uno dei due nella rosa del nuovo allenatore Dionisi.