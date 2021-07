Il riscatto di Unai Simon: dopo l'errore con la Croazia è Star of the Match di Svizzera-Spagna

vedi letture

Il clamoroso errore con la Croazia agli ottavi di finale aveva fatto il giro del mondo, perché clamoroso. Ma stasera, ai quarti, il portiere della Spagna Unai Simon si è riscattato contro la Svizzera, portando i suoi in semifinale con due rigori parati nella lotteria finale. La UEFA l'ha premiato con la palma di Star of the Match: un trofeo meritato per il 24enne iberico.