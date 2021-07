Inghilterra avanti con un rigore dubbio. Marca: "Ma non erano quelli che non si tuffavano?"

vedi letture

La vittoria per 2-1 dell’Inghilterra sulla Danimarca, arrivata grazie a un rigore molto dubbio assegnato dall’arbitro Danny Makkelie, fa discutere anche in Inghilterra. Per esempio sulle pagine di Marca: “Ma questi non erano quelli che non si buttavano?”, scrive il quotidiano iberico. Che appesantisce il carico: “Un rigore infame, con l’acquiescenza e la passività del VAR, ha favorito una Inghilterra che arriva in finale col vento in poppa. Sarebbe utile che il calcio inglese la smettesse di dare lezioni al resto del continente sulle simulazioni”.