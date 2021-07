Inghilterra come nel 1966: è solo la seconda volta che segna 4 gol in un grande torneo

Il 4-0 con il quale l’Inghilterra ha battuto l’Ucraina rappresenta un dato storico e richiama un precedente incoraggiante per la nazionale allenata da Southgate. Come evidenziato da Opta, è soltanto la seconda volta nella sua storia in cui l’Inghilterra riesce a segnare 4 gol in una sola partita in un grande torneo (mondiale o europeo): l’unico precedente risale alla finale del 1966, 4-2 alla Germania.

4 - England have scored four goals in a knockout stage match of a major tournament (World Cup/EUROs) for only a second time; the other instance was the 1966 World Cup Final against Germany (4-2). Coming. #EURO2020 pic.twitter.com/RnMYo9y5im

— OptaJoe (@OptaJoe) July 3, 2021