Inghilterra, continua l'imbattibilità: sette clean sheet consecutivi per i Tre Leoni

Zero gol subiti a Euro 2020 per l’Inghilterra, che oggi ha battuto 4-0 l’Ucraina. Con questa partita, salgono a sette le partite consecutive in cui la selezione dei Tre Leoni non ha incassato reti: con 662 minuti di imbattibilità, è un record per la nazionale inglese.

7 - England have kept seven consecutive clean sheets for the first time in their history, with the Three Lions run without conceding currently standing at 662 minutes. Resolute. #EURO2020 pic.twitter.com/sywVfgQMnI

— OptaJoe (@OptaJoe) July 3, 2021