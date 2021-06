Inghilterra, è ufficiale: Mount e Chilwell in isolamento fino al 28 giugno. Out contro la Repubblica Ceca

Adesso è ufficiale. Mason Mount e Ben Chilwell, che avevano avuto una lunga chiacchierata con lo scozzese Billy Gilmour (risultato positivo al Covid-19) al termine del derby britannico di venerdì scorso, non giocheranno il match di questa sera contro la Repubblica Ceca. Entrambi - riporta la nota ufficiale della Federcalcio inglese - resteranno in isolamento fino al 28 giugno, allenandosi individualmente al centro sportivo del Tottenham.



We can confirm that @BenChilwell and @masonmount_10 must isolate up to and including Monday 28 June. This decision has been taken in consultation with Public Health England.

— England (@England) June 22, 2021