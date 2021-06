Inghilterra-Germania, a Wembley presenti anche il Principe William, Kate e il figlio George

Fra i 45mila di Wembley che stanno assistendo a Inghilterra-Germania c'è anche una rappresentanza della famiglia reale britannica. Sugli spalti sono presenti il Principe William, Duca di Cambridge e presidente della Football Association, la moglie Kate Middleton e il figlio, il Principe George.

Prince William, Catherine, the Duchess of Cambridge, and Prince George during the UEFA EURO 2020 round of 16 football match between England and Germany at Wembley Stadium 📸@GettyImages pic.twitter.com/k8wgudR4k5

— Derek Momodu (@DelMody) June 29, 2021