Inghilterra, Maguire: "Siamo motivati. Perdere in semifinale ai Mondiali ci ha fatto male"

Raggiunto dalla BBC prima della semifinale contro la Danimarca, Harry Maguire spiega le motivazioni per le quali l’Inghilterra vuole vincere: “Ne abbiamo tante, perdere in semifinale ai Mondiali ha fatto male - racconta il difensore centrale del Manchester United - penso che ora siamo messi di come eravamo allora. Abbiamo imparato da quell’esperienza, abbiamo avuto molte grandi partite in cui siamo migliorati e abbiamo trascorso molto tempo insieme, in allenamento, amichevoli e qualificazioni. Ogni partita che giochiamo sentiamo di migliorare. In questo torneo, dalla prima partita all’ultima con l’Ucraina, ci sono state molte differenze su quello che chiedevamo l'uno all'altro. Ovviamente ora siamo in un posto migliore rispetto ad allora, ma abbiamo ancora molta strada da fare".