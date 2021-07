Inghilterra, Neville: "Mandare Saka alle interviste pre-partita mi fa pensare che non giocherà"

vedi letture

Gary Neville, ex difensore del Manchester United e attualmente commentatore per la tv inglese, vede dei possibili cambi nella formazione che Gareth Southgate manderà in campo nella finale di stasera contro l'Italia: "Credo che un cambio sia possibile e riguarda Saka, so che è impopolare dirlo. Metterlo nelle interviste pre-partita mi fa pensare che potrebbe non giocare. Se Rashford fosse stato in forma avrebbe giocato lui con Sterling e Kane, invece credo che con l'Italia ci sarà Sancho".