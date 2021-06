Inghilterra, Sterling: "Contento per la vittoria, a tratti abbiamo giocato un bel calcio"

Raheem Sterling, attaccante dell'Inghilterra, è intervenuto ai microfoni della BBC Sport. Ecco le sue dichiarazioni: "È bello segnare. Ho sempre detto che se avessi giocato a Wembley in un torneo importante avrei dovuto segnare, ed è fantastico averlo fatto. Sono contento per la vittoria, ora abbiamo altre gare. È stata una lunga stagione per me, ma non vedevo l'ora di arrivare qui e giocare con l'Inghilterra. Siamo rimasti uniti e abbiamo colpito al momento giusto, penso che a tratti abbiamo giocato un bel calcio. I ragazzi sono stati fantastici".