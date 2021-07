Italia-Belgio, il retroscena sull'arbitro Vincic: arrestato per sbaglio nel 2020 e poi scagionato

Sarà l'arbitro sloveno Slavko Vincic a dirigere il quarto di finale d Euro 2020 tra Belgio e Italia. Il suo nome - ricorda La Gazzetta dello Sport - è legato ad uno spiacevole avvenimento fuori dal campo risalente ad un anno fa quando, nel maggio 2020, era stato arrestato durante una retata della polizia per sgominare un giro di droga e armi in un casolare in Bosnia. "Sono qui per caso", aveva giurato mentre lo arrestavano e, non era una scusa. Semplicemente aveva accettato un invito a un pranzo d’affari ed era lì con la moglie: solo che c’era gente che trattava altri “affari” e aveva anche convocato anche una decina di prostitute. Scagionato subito, Vincic ora può ricordare quell’esperienza con il sorriso di chi è scampato a un brutto equivoco giudiziario. È alla terza direzione dell’Italia, fin qui solo successi: 2-0 all’Albania (qualificazioni Mondiale 2018) e 2-0 alla Bulgaria (marzo, qualificazioni a Qatar 2022). Ha diretto una volta il Belgio, a novembre, nel 4-2 alla Danimarca in Nations League. In questo Europeo ha arbitrato Spagna-Svezia 0-0 e Svizzera-Turchia 3-1.