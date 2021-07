Italia-Spagna, Morata vs Bonucci e Chiellini: compagni in bianconero, avversari stasera

Sarà una partita importante per l'Italia e di più per Alvaro Morata. L'attaccante della Juventus e della Spagna sarà in campo questa sera contro gli azzurri nella semifinale di Euro2020. L'edizione odierna di Marca si sofferma sul duello tutto a tinte bianconere fra la punta e i due centrali italiani Bonucci e Chiellini suoi compagni nel club ma che oggi dovranno alzare il muro difensivo di Mancini.