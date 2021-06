Jordan Lukaku: "Il mio Belgio favorito con l'Italia. Romelu è carico e non risente della pressione"

Jordan Lukaku, esterno di proprietà della Lazio reduce dal prestito al Royal Antwerp, non è stato convocato dal Belgio, ma da casa si proietta alla sfida con l'Italia in un'intervista a Il MessaggeroIl Belgio è favorito, ma nulla è scontato in questo Europeo. Quanto successo alla Francia dovrà servire da insegnamento. Molto per noi dipenderà dalla presenza di De Bruyne e Hazard. Sono in forte dubbio e, senza di loro, il nostro gioco offensivo ne risente parecchio.

"Ho sentito mio fratello ed è carico. Lui non risente della pressione, lo ha dimostrato con l'Inter vincendo lo scudetto. Fra un amico e il sangue, io scelgo sempre la famiglia senza alcun dubbio. Sia Immobile che Romelu sono però due bestie sotto porta, non sbagliano un colpo. Lo dicono i numeri e i gol".