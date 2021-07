L'ex difensore belga Teklak: "L'Italia imiterà la Danimarca. Hazard e De Bruyne determinanti"

“L’Italia imiterà la Danimarca”. Raggiunto da La Derniere Heure, l’ex difensore belga Alex Teklak dice la sua sul quarto di finale di questa sera: “Penso che l’Italia sia una squadra che ami controllare il pallone e il match, con un gioco molto diretto. Mancini ha fatto capire che non cambierà il modo di giocare dei suoi. Per me, la partita si deciderà in fase di transizione, la presenza o l’assenza di De Bruyne e Hazard saranno determinanti”.