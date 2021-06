L'Inter si stringe attorno a Eriksen: in chat il danese si è mostrato di buon umore

L’Inter si stringe attorno a Christian Eriksen. La Gazzetta dello Sport racconta come tutta la società, ma soprattutto la squadra nerazzurra abbia mandato, seppure a distanza, il proprio confronto attorno al centrocampista danese dopo il malore che lo ha colpito nella giornata di sabato. Tra i suoi migliori amici in nerazzurro, Lukaku, Young e De Vrij. Ma nello spogliatoio l’ambiente è compatto e unito, per esempio Eriksen ha sempre avuto Barella e Bastoni come punti di riferimento per imparare l’italiano e la cultura del nostro Paese. In chat con i compagni, Eriksen i è dimostrato di buon umore e a qualcuno ha anche mandato la foto dal letto del Rigshospitalet, dove è ancora ricoverato per sottoporsi agli accertamenti del caso.