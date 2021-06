L'Italia non perde più, Bernardeschi: "Record? Bello, ma serve aggiungere un trofeo"

vedi letture

"Il record di 30 gare senza sconfitte che durava da più di 80 anni? Siamo davvero contenti ma come è stato già detto bisogna aggiungerci un trofeo per renderlo straordinario". Lo ha detto Federico Bernardeschi – esterno della Juventus e dell'Italia – intervenendo al sito della UEFA quando mancano pochi giorni agli ottavi di finale contro l'Austria, in programma sabato: "Crediamo di poter fare molto bene in questo Europeo".