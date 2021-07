L'Italia si allena a Monaco: azzurri al gran completo, tanti sorrisi

vedi letture

Allenamento in corso per l’Italia, alla viglia del quarto di finale contro il Belgio. Gli azzurri di Mancini, già a Monaco di Baviera, stanno svolgendo la seduta al gran completo. Si parte dalle classiche esercitazioni fisiche per poi passare al lavoro con la palla, partendo dal torello. Atmosfera decisamente serena, con lo staff a bordo campo e tanti sorrisi, da Mancini a Vialli passando per il gruppo della nazionale.